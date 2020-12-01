«Московский Комсомолец» утверждает, что дочь Сергея Скрипаля Юлия вышла на связь с родственниками в России

Газета «Московский комсомолец» утверждает, что дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия вышла на связь с родственниками в России. По данным издания, она разговаривала со своей двоюродной сестрой Викторией Скрипаль.

Звонок из Великобритании, как утверждается, Юлия Скрипаль сделала по просьбе своего отца, захотевшего узнать, как себя чувствует его 93-летняя мама. Это следует из опубликованной стенограммы, при этом откуда в распоряжении «МК» она появилась, не уточняется. Лишь говорится, что сам разговор состоялся 21 ноября.

Из публикации следует, что Сергей Скрипаль, отравленный, по версии Лондона, нервно-паралитическим веществом «Новичок», чувствует себя нормально, но испытывает проблемы с дыханием. В частности, в его горле стоит специальная трубка, однако периодически экс-полковник ГРУ закашливается. Из-за этого, по словам Юлии Скрипаль, ее отец вынужден постоянно жить с врачом. Сама она, как утверждается, лишь испытывает небольшие проблемы со зрением.

Также из стенограммы следует, что яд, которым отравились Скрипаль и его дочь, действительно был нанесен на ручку входной двери в доме экс-офицера ГРУ. Это подтвердила его дочь. Одновременно она отрицает, что ее отец писал прошение о помиловании президенту Владимиру Путину. По ее словам, Скрипаль настаивает на том, что по делу о госизмене его подставили коллеги.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в марте 2018 года. В Лондоне считают, что исполнителями преступления были сотрудники ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин. В Москве свою причастность к случившемуся отрицают.