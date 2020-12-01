Суд на полгода сократил срок лишения свободы сотруднику ярославской колонии, осужденному за пытки заключенного

Суд на полгода сократил срок лишения свободы сотруднику ярославской колонии Сергею Ефремову, осужденному за пытки заключенного Евгения Макарова. Наказание снижено с 4 до 3,5 лет лишения свободы. Таким образом он выйдет на свободу уже в конце декабря, — сообщает фонд «Общественный вердикт». Адвокат фонда Ирина Бирюкова намерена подать жалобу на приговор из-за допущенных процессуальных нарушений.

Видео группового избиения заключенного летом 2018 года опубликовала «Новая газета». на кадрах видно, что Ефремов четыре раза ударил Макарова по лицу. Во время допросов он дал признательные показания и сотрудничал со следствием. В том числе, по данным прокуратуры, изобличил свое вышестоящее начальство.