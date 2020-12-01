В деле о наезде автомобиля на пешеходов в немецком Трире террористический след не установлен. Также не выявлено политических или религиозных мотивов, — сообщила прокуратура города. По ее данным, водитель находился под воздействием алкоголя. Не исключено, что у подозреваемого были психологические проблемы.

Инцидент произошел сегодня днем в центре города Трир. По данным немецкого телевидения, машина на большой скорости выехала на пешеходную зону. Сообщалось о гибели четырех человек и 30 пострадавших. Водитель задержан. Им оказался 51-летний гражданин Германии.