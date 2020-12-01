В Кабуле подорвался автомобиль российского посольства. Дипломаты получили легкую контузию. Об этом сообщила «Эху» официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она назвала произошедшее терактом, но не исключила, что он был направлен на двигавшуюся впереди машину афганских национальных сил безопасности, в котором находились военные. Тем не менее целенаправленная атака против российских граждан тоже не исключена. Москва требует от афганских властей провести тщательное расследование инцидента.
2020-12-01T21:32:03+03:00
2020-12-01T21:32:03+03:00
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Эксклюзив Эха 21:32, 01 декабря 2020
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