Интернет-издание URA.Ru сообщает, что отец министра здравоохранения России Михаил Мурашко заболел коронавирусом

О его госпитализации в Екатеринбурге сообщили источники в региональном Минздраве. О его состоянии ничего не говорится. Известно, что семья федерального министра живет в Екатеринбурге, у чиновника есть много друзей в системе свердловского здравоохранения.

В областном Минздраве и в самой больнице информацию не комментируют.

В конце октября сам Михаил Мурашко уходил на самоизоляцию на две недели. Тогда сообщалось, что у его родственника обнаружили коронавирус, но кто это был, не уточнялось. Тесты министра показали отрицательный результат.