ЕСПЧ присудил 10 тысяч евро моральной компенсации ЛГБТ-активистке, задержанной 7 лет назад на акции в Петербурге

Европейский суд по правам человека присудил 10 тысяч евро моральной компенсации ЛГБТ-активистке, задержанной семь лет назад на акции в Петербурге. Постановление опубликовано на сайте ЕСПЧ. Елена Бекман рассказала, что в акции, которая проходила в октябре 2013 года на Марсовом поле, участвовали около 30 человек. Туда же приехали порядка ста агрессивных противников акции. Они оскорбляли участников и оказывали на них психологическое давление. Активисты обратились за помощью к полиции, но те их просьбы проигнорировали.

В итоге двенадцать ЛГБТ-активистов были задержаны. На некоторых составили протоколы о хулиганстве, но позже дело прекратили за отсутствием состава преступления.

ЕСПЧ счел, что полицейские не приняли мер по предотвращению издевательств и не обеспечили безопасность демонстрантов.