Дочь отравленного «Новичком» бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля рассказала о его самочувствии

По словам Юлии Скрипаль, которая тоже получила дозу нервно-паралитического вещества в 2018 году в британском Солсбери, ее отец чувствует себя нормально, но все еще находится под постоянным наблюдением медиков. Ему тяжело долго говорить, поскольку у него в горле стоит специальная трубка, помогающая дышать, ему не хватает воздуха и он периодически закашливается. Об этом, как утверждает газета «Московский комсомолец», Юлия Скрипаль рассказала по телефону своей родственнице в России. Издание публикует стенограмму разговора, не уточняя, откуда она оказалась в редакции.

Юлия утверждает, что они по-прежнему живут в Великобритании, проживают раздельно, но иногда видятся. Она сама почти полностью восстановилась после отравления, из последствий остались только проблемы с глазами.

Согласно опубликованной стенограмме, Юлия Скрипаль подтверждает, что яд был нанесен на ручку входной двери в доме ее отца и опровергает информацию о том, что экс-разведчик писал прошение о помиловании президенту Владимиру Путину. При этом она утверждает, что в деле о госизмене, по которому экс-полковник был осужден в России, его подставили коллеги, что само он никогда никакой секретной информации западным спецслужбам не передавал.