Автомобиль российского посольства взорвался в столице Афганистана

Сотрудники получили легкую контузию, – об этом «Эху» сообщила официальный представитель МИДа России Мария Захарова. «Сегодня во время следования автомобиля российской дипломатической миссии по дороге недалеко от комплекса посольства в Кабуле был осуществлен подрыв самодельного подрывного устройства. Сотрудники росзагранучреждения, которые находились в автомобиле, получили легкую контузию. По предварительной оценке, объектом теракта должен был стать двигавшейся перед дипломатической автомашиной «пикап» афганских национальных сил безопасности, на борту которого были военнослужащие. Но мы не можем исключать и направленности теракта против российских граждан. В этой связи требуем от афганской стороны провести тщательное расследование инцидента, принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности персонала российских загранучреждений в Афганистане. Российское посольство в Кабуле реализует дополнительные мероприятия, которые направлены на повышение степени защищенности как персонала, так и объектов диппредставительства», — сказала Мария Захарова «Эху».

По предварительной оценке, объектом теракта должен был стать двигавшийся впереди пикап афганских Национальных сил безопасности, в котором находились военные, однако во внешнеполитическом ведомстве не исключают и направленности атаки против российских граждан.

Москва требует провести тщательное расследование инцидента. Одновременно посольство пинимает дополнительные меры по защите персонала и объектов диппредставительства в Кабуле.