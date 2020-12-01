Китайский космический аппарат совершил успешную посадку на Луну. «Чанъэ-5» приземлился в районе пика Рюмкера в Океане Бурь в западной части видимой стороны естественного спутника Земли. Модуль должен собрать около двух килограммов геологической породы и доставить ее на Землю. В случае успеха миссии Китай станет третьей страной в мире после Советского Союза и США, сумевшей это сделать, и первой, совершившей это за последние 44 года.