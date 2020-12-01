Сенаторы просят правительство сделать обучение в России основанием для въезда иностранных студентов в страну. Об этом заявила глава комитета Совета Федерации по образованию, науке и культуре Лилия Гумерова. По ее словам, результаты мониторинга свидетельствуют, что «никаких проблем с массовым исключением иностранных студентов нет, цифры сопоставимы с прошлым годом».

Парламентарий подчеркнула, что эпидемия коронавируса наложила отпечаток на все стороны жизни, в том числе и на сферу образования. Она уточнила, что из 315 тысяч иностранных студентов порядка 100 тысяч находятся за рубежом, более 200 тысяч продолжают обучение в России в режиме онлайн или в традиционном формате, если это позволяет ситуация. Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что студентов, которые из-за закрытых границ не смогли вернуться в Россию и продолжить обучение, начали отчислять из вузов.