На испытание российской вакцины от ВИЧ, разработанной Научным центром «Вектор», не выделили финансирование

Об этом рассказал «Интерфаксу» руководитель Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Научно-исследовательского института эпидемиологии Вадим Покровский. По его словам, препарат разработан уже давно и Центр Роспотребнадзора может организовать необходимые исследования, однако государство на это не выделяет денег.

Покровский отметил, что за последние 30 лет в мире создано около ста вакцин от ВИЧ, но ни одна из них не оказалась эффективной. О том, что такой препарат разработал «Вектор», ранее сегодня сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.