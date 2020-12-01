В столице Армении этим вечером возобновились антиправительственные выступления

Протестующие перекрыли центральные улицы, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Как передает интернет-издание «Спутник», демонстранты остановили троллейбус , забрались на него и развернули флаг республики, поджигая при этом пиротехнику. О численности протестующих информации нет. Как передает ТАСС, сейчас акция у здания правительства завершилась. По предварительным данным, задержаны уже около 40 человек.

Протесты в Армении начались после подписания лидерами Армении, Азербайджана и России соглашения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Документ предусматривает передачу под контроль Баку части территорий непризнанной республики.

Сегодня Азербайджану был передан в рамках этих договоренностей последний Лачинский район.