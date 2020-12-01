Бывший командир разведроты ЧВК Вагнера Марат Габидуллин опубликовал мемуары о своей работе наемником. В книге, которая называется «В одну руку дважды», он рассказывает о своей службе в Сирии, где, как он утверждает, участвовал в освобождении Пальмиры от боевиков «Исламского государства» (деятельность запрещена на территории России) и в боях за Дейр-эз-Зор.

В интервью интернет-изданию «Медуза» он впервые под своим настоящим именем рассказал, как прошел в компании, которую связывают с именем бизнесмена Евгения Пригожина, путь от рядового до командира роты. За четыре года службы он успел тайно получить госнаграду и пережить тяжелое ранение. Он утверждает, что его мемуары полностью документальные, изменены только позывные действующих лиц.

Напомню, — российские власти неоднократно отрицали существование частной военной компании и ее участие в сирийской войне.