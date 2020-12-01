Юлия Скрипаль рассказала о состоянии своего отца после отправления «Новичком»

Дочь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в 2018 году в Великобритании нервно-паралитическим ядом «Новичок», рассказала о состоянии своего отца. По словам Юлии Скрипаль, которая тоже получила дозу яда, состояние экс-разведчика стабильное, но он не может обходиться без ежедневной помощи медиков.

Стенограмму телефонного разговора находящейся в Великобритании дочери Скрипаля со своей родственницей в России публикует газета «Московский комсомолец», не уточняя, откуда в редакции оказалась эта запись. Отмечается лишь, что сам разговор состоялся 21 ноября. Как пишет издание со ссылкой на эту беседу, у Сергея Скрипаля после отравления в горле стоит специальная трубка, которая помогает ему дышать, ее каждый день приходится чистить – ему не хватает воздуха и он периодически закашливается, поэтому долго говорить ему тяжело. Согласно стенограмме разговора, наибольший вред отравление нанесло носоглотке. Прогнозов относительно дальнейшего состояния здоровья Скрипаля врачи не делают, поскольку раньше такого ни с кем не было.

Юлия Скрипаль, как пишет МК, сейчас живет отдельно от отца, она почти полностью восстановилась. Из последствий отравления у нее остались только проблемы с глазами. По ее мнению, отца спасло только то, что, получив дозу яда, он вышел на улицу.