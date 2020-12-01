Хорватия из-за ухудшения ситуации с коронавирусом ужесточила правила въезда в страну. Попасть туда теперь можно только из других государств Европейской экономической зоны. Ограничений по гражданству или целям визита при этом не предусмотрено.

Таким образом российские туристы тоже могут летать в Хорватию при наличии действующей хорватской визы. Пока ограничения вводятся до 15 декабря.