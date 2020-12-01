Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил Парижу отдать живущим во Франции армянам город Марсель. Так он отреагировал на резолюцию, принятую Сенатом с призывом к правительству страны признать Нагорно-Карабахскую республику. МИД Азербайджана назвал резолюцию провокацией, а премьер Армении Никол Пашинян считает решение сенаторов историческим. Кроме того, Алиев в своем обращении к гражданам Азербайджана заявил, что не стоит употреблять термин «нагорно-карабахский конфликт», если речь не идет об исторических фактах.