Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил Парижу отдать живущим во Франции армянам город Марсель. Так он отреагировал на резолюцию, принятую Сенатом с призывом к правительству страны признать Нагорно-Карабахскую республику. МИД Азербайджана назвал резолюцию провокацией, а премьер Армении Никол Пашинян считает решение сенаторов историческим. Кроме того, Алиев в своем обращении к гражданам Азербайджана заявил, что не стоит употреблять термин «нагорно-карабахский конфликт», если речь не идет об исторических фактах.
2020-12-01T19:36:06+03:00
2020-12-01T19:36:05+03:00
https://echo.msk.ru/news/2751014-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:36, 01 декабря 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Российское военно-историческое общество: Резолюция конференции на тему российско-польских отношений Участники конференции отмечают, что сложившийся за десятилетия политизированный и тенденциозный подход к освещению так называемого катынского дела не отвечает принципам объективности и историзма…
Cчитаю нынешнюю систему учета и контроля за лекарствами в медицине неадекватной На личном опыте я впервые столкнулась с тем, как жестко Министерство внутренних дел контролирует все вопросы по лекарствам от боли и судорог в медицине. Мне кажется, это чрезмерный и неадекватный контроль за работой медиков…