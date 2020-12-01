Число погибших при наезде автомобиля на пешеходов в немецком городе Трире увеличилось до четырех. 30 человек ранены. Об этом сообщает телевидение Германии. Ранее полиция подтверждала гибель двух человек. Бургомистр города также говорил о 15 пострадавших.

По информации правоохранительных органов, российских граждан среди них нет. Об этом сообщили в российском посольстве.

Водитель, совершивший наезд на пешеходов, задержан. Как сообщается, это гражданин Германии, ему 51 год, о его мотивах пока ничего неизвестно.