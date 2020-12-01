В Пензенской области возбудили уголовное дело в отношении директора дома-интерната для детей с особенностями развития

В Пензенской области возбудили уголовное дело в отношении директора детского дома-интерната Заура Иванова после видеообращения воспитанников Мокшанского детского дома-интерната для детей с особенностями развития. В видеообращении дети жалуются на оскорбления со стороны директора.

Видеообращение направили детскому омбудсмену Анне Кузнецовой и сенатору от Пензенской области Марии Львовой-Беловой.