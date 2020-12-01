Сегодня в апелляционном военном суде Башкирии состоялось заседание по делу политика Айрата Дильмухаметова

Сегодня в апелляционном военном суде состоялось заседание по делу башкирского политика Айрата Дильмухаметова, которого обвиняют сразу по 4-м так называемым экстремистским статьям.

В конце августа Центральный окружной военный суд в Самаре приговорил Айрата Дильмухаметова к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима за пропаганду и финансирование терроризма, призывам к сепаратизму и экстремистской деятельности. Как сообщил «Эху» адвокат международной правозащитной группы «Агора» Владимир Красиков, сегодня в поселке Власиха Московской области апелляционный военный суд рассмотрел жалобу на приговор, но отказался приобщить к делу рецензию к одной из лингвистических экспертиз, организованных стороной обвинения, и отверг ходатайство о проведении заседания в очном режиме.



Айрат Дильмухаметов неоднократно высказывался против действующей власти Башкирии и принимал активное участие в протестных движениях. В 2019 году он также успел заявить о намерении баллотироваться на пост главы республики, но не успел зарегистрироваться из-за возбуждения силовиками уголовных дел.



Правозащитная организация «Мемориал» дважды признавала Дильмухаметова политическим заключенным. До этого политик становился фигурантом 3-х уголовных дел, по 2-м из которых отбывал наказание в местах лишения свободы.