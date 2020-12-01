В 17 субъектах России больничные места для заразившихся коронавирусом заняты более чем на 95%. Такие данные привели в Минздраве.

Наиболее тревожная ситуация с COVID-19, по словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, сложилась в Калининградской области и Санкт-Петербурге. При этом он не уточнил, идет ли речь в этих регионах, в том числе, и о максимальной загруженности так называемых «коронавирусных коек». Всего же, по словам Мурашко, свободными для болеющих COVID-19 по стране остается 21% мест в больницах.

В Калининградской области на этом фоне уверяют, что ситуация не такая критическая, хотя медучреждения и загружены более чем на 80%, сообщает интернет-издание «Новый Калининград».

Между тем в Хакасии, по словам местных жителей, больницы перегружены, а врачи не справляются с огромными очередями в поликлиниках, утверждает интернет-издание «Медиазона». По словам его собеседников, нередко людям с коронавирусом или подозрением на инфекцию приходится по несколько дней ждать своей очереди на компьютерную томографию, приезда скорой помощи или же госпитализации.

На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова сообщала о напряженной ситуации с местами в больницах для людей с коронавирусом в Республике Коми, Крыму, Санкт-Петербурге, Мордовии, а также Ивановской и Орловской областях.