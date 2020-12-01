Китайский зонд Чанъэ-5 совершил успешную посадку на поверхность Луны. Об этом сообщило Китайское национальное космическое управление. Отмечается, что после приземления спускаемый аппарат, управляемый с Земли, начал свою работу. Планируется, что зонд соберет по меньшей мере два килограмма лунного грунта и доставит его на Землю. В случае успеха Китай станет третьей страной после США и Советского Союза, которая смогла осуществить подобную миссию.
2020-12-01T19:02:29+03:00
2020-12-01T19:02:29+03:00
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19:02, 01 декабря 2020
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