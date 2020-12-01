Визит Путина в Тобольск спровоцировал на подъезде к городу огромные пробки

Визит Владимира Путина в Тобольск спровоцировал на подъезде к городу огромные пробки. Горожане не могут попасть домой, сообщает местный интернет-портал 72.ru. По его данным, сотрудники ДПС перекрыли дорогу для дальнобойщиков и остальных машин, из-за чего движение на трассе полностью остановилось. Очевидцы сетуют, что в машинах старики и дети. В ГИБДД ситуацию не прокомментировали. Отмечается, что сервис «Яндекс. Пробки» не показывает серьезного затруднения на магистрали, однако фото и видео стоящих в заторе подтверждают затруднение на дороге.
2020-12-01T18:34:34+03:00
2020-12-01T18:34:34+03:00
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18:34, 01 декабря 2020
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