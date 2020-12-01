Президент Владимир Путин предрек нефтедобыче скорое забвение. По его словам, в ближайшие пять лет спрос на это сырье будет расти на один процент в год, а затем ежегодно будет снижаться еще на 0,1%. В этой связи, выступая на совещании по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли, глава государства заключил, что развивать нефтехимию в стране очень перспективно. Для этого, по его словам, в отрасли должны быть реализованы масштабные проекты общим объемом инвестиций порядка 5 триллионов рублей.