Президент Владимир Путин предрек нефтедобыче скорое забвение. По его словам, в ближайшие пять лет спрос на это сырье будет расти на один процент в год, а затем ежегодно будет снижаться еще на 0,1%. В этой связи, выступая на совещании по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли, глава государства заключил, что развивать нефтехимию в стране очень перспективно. Для этого, по его словам, в отрасли должны быть реализованы масштабные проекты общим объемом инвестиций порядка 5 триллионов рублей.
2020-12-01T18:34:20+03:00
2020-12-01T18:34:20+03:00
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18:34, 01 декабря 2020
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