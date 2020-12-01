В Германии ожидают, что «Северный поток-2» будет достраиваться при помощи трубоукладчика «Академик Черский»

Германское Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ожидает, что газопровод «Северный поток-2» будет достраиваться при помощи трубоукладчика «Академик Черский». Об этом заявил представитель пресс-службы ведомства. При этом он напомнил, что соответствующее решение принимает оператор строительства Nord Stream 2 AG. Ранее компания-оператор объявила, что строительство газопровода возобновится после годичного перерыва в декабре, а укладка труб будет вестись в исключительной экономической зоне Германии и с судна, обладающего якорным позиционированием. При этом в компании утверждают, что выбор трубоукладчика будет сделан позднее.
2020-12-01T18:33:25+03:00
2020-12-01T18:33:25+03:00
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18:33, 01 декабря 2020
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