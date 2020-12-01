Никита Мазепин начнет следующий сезон в американской команде «Формулы-1» «Хаас».

Никита попал в гонки не благодаря деньгам своего отца, совладельца «Уралкалия» Дмитрия Мазепина. Он прошел все юношеские и взрослые ступени в автогонках, что и отметил один из боссов «Хааса» Гюнтер Штайнер который назвал россиянина зрелым гонщиком. О многолетнем контракте призового пилота команда уже сообщила. Сам же Мазепин настроен весьма серьезно, что не удивительно, поскольку это мечта его жизни. Пока же Никита продолжит выступление за конюшню «Хайтек Джи Пи». После 11 гонок сезона «Формулы-2» он занимает третье место. На первом — Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона мира. Если верить СМИ, он может стать напарником Мазепина. Обе позиции призовых пилотов стали вакантными после того, как стало известно, что «Хаас» покидают француз Ромэн Грожан и датчанин Кевин Магнуссон. О своих планах они пока не сообщили. Мазепин уже значился среди пилотов «Формулы-1». Два сезона он провел в системе команды «Форс Индиа», но был там в резерве и в Больших призах не дебютировал. Сейчас такая возможность ему представится. Если это произойдет, он станет четвертым россиянином в «Формуле-1» после Виталия Петрова, Сергея Сироткина и Даннила Квята.

Даниил Квят заканчивает сезон в составе команды «Альфа Таури». СМИ не раз сообщали о том, что в команде он не останется.