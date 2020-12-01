Лачинский район, который отделяет территорию Карабаха от Армении, полностью перешёл под контроль Азербайджана

Об этом сегодня объявил президент республики Ильхам Алиев и подтвердили в министерстве обороны России. При этом Алиев предложил Москве взамен Лачинского коридора построить другую дорогу, которая свяжет Карабах и Армению. Лачинский — последний из районов, который по условиям подписанного в ноябре соглашения между Ереваном, Баку и Москвой перешёл Азербайджану. До этого республике отошли Агдамский и Кельбаджарский районы в Нагорном Карабахе. Многие армяне, покидая их, сжигали свои дома и имущество – соцсети ранее заполнили соответствующие фото и видео. Минувшим вечером азербайджанские военные и техника вошли в Лачинский район. До начала 90-х годов это была территория Азербайджана. Историческим событием назвал этот день президент республики Ильхам Алиев. Он отметил, что многие годы эта часть Азербайджана была оккупирована Арменией. Алиев сказал, что Баку вернул регион без единого выстрела. Президент страны сообщил, что Лачинский коридор – единственный, который соединяет Армению с Карабахом, передан под контроль российских миротворцев.

Дорога проходит через Лачин, уточнил Алиев. Он предложил создать новый транспортный коридор для того, чтобы и этот город тоже достался Баку. Алиев также хочет построить еще одну дорогу, по его замыслу она должна соединить Нахичеванскую автономную республику с западной частью Азербайджана. По словам главы республики, он уже обсуждал эту идею с президентами России и Турции и они якобы с ней согласились. В Кремле предложения построить новую дорогу не комментируют, но транспортные вопросы стоят на повестке дня руководителей России и Азербайджана, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Минобороны России подтвердило, что российские миротворцы контролируют Лачинский коридор. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения. Представитель ведомства Игорь Конашенков уточнил, что более 26-ти тысяч азербайджанцев вернулись в места, где в свое время жили они или их родители. Напомним, война в Карабахе началась 27 сентября. Она шла полтора месяца. За это время Азербайджан захватил несколько районов непризнанной республики, которые с начала 90-х были под контролем Армении. В ходе подписанного мирного соглашения ряд районов и стратегический город Шуша перешел под контроль Баку, при этом столица Карабаха Степанакерт осталась за Арменией. Статус непризнанной республики в заключённом соглашении так и не прописали.

В Баку также подтвердили желание обменять пленных с Арменией по принципу «всех на всех».

В Нагорном Карабахе Кремль сменил прежнюю тактику военного вторжения, которое неизменно превращает бывших союзников во врагов, на более искусный вариант, позволяющий ему сегодня сохранять свое влияние как в Армении, так и в Азербайджане, пишет издание The New York Times.

Для России, длительное время игравшей роль «провокатора» в кавказском регионе, позиция миротворца стала возможностью сохранить влияние на бывшей территории Советского союза. От сценария «железного кулака», который Москва неоднократно использовала в региональных конфликтах, совершив вторжение в Грузию и Украину, аннексировав Крым, Кремль перешел к новой практике, пишет газета. — Он отказался от действий, превративших эти страны в непримиримых врагов, перейдя к политике сочетания мягкой и грубой силы. Не столь жесткий, как ранее, подход России к происходящему у соседей в самое недавнее время проявился в Беларуси, где Москва отказалась от прямого вмешательства, лишь, без особого энтузиазма, предложив помощь самому Лукашенко. В Карабахе, несмотря на обязательства в рамках ОДКБ перед Арменией, Путин не стал действовать, как предписывает существующее соглашение, что позволило ему сохранить контакты с президентом Азербайджана, не оттолкнуть от себя Баку и еще сильнее вовлечь Ереван в орбиту своего влияния. Даже после сбитого азербайджанской стороной вертолета, что давало России право ввязаться в конфликт, Владимир Путин только предъявил Ильхаму Алиеву ультиматум с требованием остановиться после захвата Шуши, как свидетельствуют некоторые источники The New York Times. – В тот же день, говорят те же источники издания, на пустырь на окраине Баку прилетела ракета «неизвестного происхождения», что многие там расценили как предупреждающий сигнал из Москвы. Несколькими часами позже Путин объявил о перемирии, а Алиев по телевидению сообщил об окончании боевых действий.

«Армения и ее безопасность сейчас полностью зависят от России», — сказал американскому изданию базирующийся в Ереване эксперт. Другой собеседник газеты, простой обыватель из Степанакерта не исключил, что скоро армяне, живущие в регионе, начнут получать российские паспорта.

Газета отмечает, что многие этнические армяне-жители Нагорного Карабаха сетуют на бездействие и безучастность к происходящему в регионе со стороны Евросоюза и США.