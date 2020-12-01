Следственному комитету пришлось сегодня опровергать сообщения о расследовании против Алексея Навального. Сразу несколько источников в силовых структурах заявляли, что в интервью политика «Эху Москвы» заподозрили признаки экстремизма.

О проверке апрельского выступления Навального в утреннем эфире «Эха» сегодня сообщили сразу три издания. По версии ТАСС, ее ведут московские следователи. В интервью основателя Фонда борьбы с коррупцией, которое было посвящено мерам поддержки россиян во время пандемии, якобы содержались признаки публичных призывов к экстремизму, наказание за которые предусматривает до 5 лет колонии.

По мнению главреда «Эха», экстремизма в выступления Навального не было. С момента выхода в эфир никаких просьб или предписаний радиостанция не получала, сказал агентству РБК Алексей Венедиктов.

Сам Навальный предположил, что СК насторожили рассуждения о возможности свержение власти. От слов политик не отказывается и намерен вернуться в Россию, о чем после выписки из немецкой клиники уже неоднократно заявлял.

В Следственном комитете ближе к вечеру заявили, что выступления Навального не проверяют. Представитель ведомства Светлана Петренко пожаловалась при этом на анонимные источники, которые используют ложную информацию для привлечения внимания к отдельным персонам.

В России против Алексея Навального сейчас заведено уголовное дело об оскорблении ветерана.