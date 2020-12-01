В немецком Трире машина въехала в пешеходную зону

В западно-немецком городе Трире машина въехала в пешеходную зону. По данным германских СМИ, четыре человека погибли, среди них есть ребенок

Причины происшедшего пока не выяснены. Водитель темного джипа марки Range Rover арестован. По информации газеты Bild, речь идет о 51-летнем мужчине, гражданине ФРГ, проживающем в районе Трир-Заарбург. Причины происшествия пока не известны. По словам бургомистра Трира, возможно, это было преступление в состоянии аффекта или акт отчаяния.

Прохожие опубликовали в соцсетях фотографии, на которых можно видеть лежащих на тротуаре пострадавших и поврежденные витрины магазинов. Полиция призвала людей избегать центра города. Район частично был оцеплен.

Премьер-министр земли Рейнланд-Пфальц Малу Драйер заявила, что глубочайше потрясена случившимся. Вскоре она ожидается на месте происшествия вместе с министром внутренних дел.

Более подробная информация о будет известна после пресс-конференции полиции, которая пройдет вечером.