СК массово рассылает повестки с вызовом на допрос возможным свидетелям преступлений нацистов во время войны

Следственный комитет, по данным «Новой газеты», массово вызывает на допросы пожилых людей, которые могли видеть преступления нацистов во время Великой Отечественной войны.

«94-летнему дедушке пришла повестка из Следственного комитета на допрос. Следственный комитет расследует уголовное дело о преступлениях нацистов в Сталинграде, им известно, что этот дедушка в 1942 году находился в Сталинграде, и что он может быть свидетелем этих преступлений, ему надлежит явиться в Следственный комитет», — сказал он. Журналист добавил, что родственников возмутила форма, в которой органы пытаются получить информацию от пожилого человека. «Непонятно в какой атмосфере будет проходить допрос, какими методами. Родственники отказались приводить своего дедушку, следователь им сообщил, что, на самом деле, очень многие звонят и говорят, что ни на какие допросы их родственники не пойдут, что он сам понимает, что это определенная нелепость. Нужен совершенно другой подход к таким людям, которые пережили ужасы войны, были в нацистских лагерях», — подчеркнул он. Жилин отметил, что возможно, подобный разговор с пожилыми людьми можно было поручить историкам. «Стоит, наверное, все-таки делегировать разговор с ними, может быть, историкам, или сотрудникам архивов, которые могли бы не в следовательской манере, а в более уважительной получить информацию от тех людей, которые видели войну и, возможно, видели эти преступления», — заключил Иван Жилин.

К проведению следственных действий с такими людьми необходимо подходить крайне деликатно. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «Я от имени Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов обращусь в следственный комитет РФ, для того чтобы понять, что происходит, какие были основания для возбуждения уголовного дела, спустя 77 лет проводить какие-то следственные мероприятия. Сама форма и сама подача выглядят крайне некорректно. Сам факт в таком возрасте получить повестку об обязательном допросе у следователя о необходимости в срочном порядке явиться уже может нанести серьезный удар по здоровью 90-летнего гражданина», — сказал он. Депутат подчеркнул, что направлять повестку на допрос в Следственный комитет человеку в таком возрасте недопустимо. «К этому вопросу надо подходить нетривиально, очень аккуратно. Даже, если и было поручение вышестоящего начальства, необходимо соблюсти правила корректности, деликатности. Если и провести соответствующую беседу, то, наверное, не в таком режиме, не направляя повестку, а придя к ветерану, поговорив с ним, поблагодарив его, объяснив ситуацию, объяснив необходимость», — сказал Ярослав Нилов.

В течение года Следственный комитет сообщал о возбуждении сразу нескольких дел по статье о геноциде во времена Великой Отечественной войны. Одной из целей ведения дел о геноциде в годы войны в Следственном комитете называли противодействие героизации нацизма. Глава ведомства Александр Бастрыкин в интервью агентствуРИА «Новости» в июле выражал мнение, что еще не установлены все виновники преступлений против человечества, а некоторые еще могут быть живы. Расследование, по словам Бастрыкина, ведется по «нюрнбергскому принципу неотвратимости наказания». Помимо этого, в середине ноября глава СК призывал закрепить факт геноцида советского народа в годы войны.

Одно из первых подобных уголовных дел было возбуждено осенью прошлого года. Поводом послужил расстрел свыше 200 детей с инвалидностью из Ейского детского дома, учиненный нацистами на Кубани. Другое дело появилось в конце апреля этого года. Речь шла о содержании русского населения в концлагерях на территории Карелии, которую в годы войны оккупировали Финляндия. Зачастую, впрочем, поводом для расследования событий почти 80-летней давности являются результаты раскопок захоронений жертв Великой Отечественной войны. Как, например, в Псковской области, где на месте существования Моглинского концлагеря, по последним данным, обнаружили останки почти 200 человек. Дело было возбуждено в августе. А в начале ноября аналогичное разбирательство было запущено после раскопок в Ростовской области. В Миллеровском районе региона, по данным СК, нашли кости по меньшей мере 266 человек, включая женщин и детей. В ведомстве полагают, что они были застрелены в годы немецкой оккупации в 1942-43 годах.

Накануне стало известно о новом деле по статье «Геноцид»: его возбудили после обнаружения останков как минимум 4 человек в деревне Новая Буря в Ленинградской области. В СК полагают, что к их расстрелу причастна группа немецкой армии «Север». В октябре российский суд впервые признал геноцидом массовые расстрелы в годы Великой Отечественной войны. Речь шла об убийстве как минимум 2600 советских граждан в деревне Жестяная горка в Новгородской области.