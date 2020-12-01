«Новая газета» сообщила о массовых вызовах на допросы возможных очевидцев преступлений нацистов в Сталинградской битве

«Новая газета» сообщила о массовых вызовах на допросы возможных очевидцев преступлений нацистов во время Сталинградской битвы. Как рассказали источники издания, повестки получили пожилые люди по всей России, в одном только Волгограде на допрос вызвали 80 человек. Газета, в частности, ссылается на родственников 94-летнего волгоградца, который тоже получил такую повестку. В ней сказано, что Следственный комитет расследует уголовное дело «по факту совершения немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками убийств не менее 1700 советских граждан из числа мирного населения в период оккупации Сталинградской области». В СК не прокомментировали эту информацию. Источник издания в ведомстве сказал, что дело «о массовых убийствах мирных граждан» было возбуждено в июле этого года.