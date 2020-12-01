Полиция подтверждает гибель двух человек в результате наезда автомобиля на пешеходов в Трире

Полиция подтверждает гибель двух человек в результате наезда автомобиля на пешеходов в немецком городе Трире. Водитель задержан. Его личность и мотивы официально пока не называются. Бургомистр города сообщил местным СМИ, что еще 15 человек пострадали, среди них есть тяжелораненые. Действия водителя он назвал умышленными. Телеканал N24 со ссылкой на социальные сети передает, что черный Range Rover двигался по пешеходной зоне со скоростью 70 километров в час.
2020-12-01T17:31:04+03:00
2020-12-01T17:31:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 01 декабря 2020
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