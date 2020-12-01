Суд Петербурга будет разбираться с возможными нарушениями санитарной безопасности на недавних концертах рэпера Басты

Суд Санкт-Петербурга будет разбираться с возможными нарушениями санитарной безопасности на недавних концертах рэп-исполнителя Басты. Администрации спорткомплекса грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до 90 дней. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Ранее стало известно, что Ледовый дворец, где состоялись мероприятия, закрыли. Об этом сообщила на заседании правительства глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, на концертах собралось очень большое количество народа, что недопустимо в нынешней сложной эпидситуации. Премьер Михаил Мишустин это поддержал, призвав разобраться и в случае доказанной вины организаторов принимать административные меры.

Концерты популярного рэп-музыканта, которые состоялись 27 и 28 ноября в петербургском Ледовом дворце, вызвали шквал критики в соцсетях. Пользователи утверждали, что зрители были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. Организаторы в ответ заявили, что выполнили все требования и предписания властей. О соблюдении коронавирусных правил заявил и сам Василий Вакуленко, известный как Баста

В городском комитете по культуре ранее отмечали, что нарушений на выступлениях не зафиксировали.