Следственный комитет опроверг начало проверки по высказываниям Алексея Навального в эфире «Эха Москвы»

Следственный комитет опроверг начало проверки по высказываниям политика Алексея Навального в эфире «Эха Москвы». Ранее источники нескольких государственных агентств утверждали, что против оппозиционера могут возбудить уголовное дело о призывах к экстремизму. О

На фоне данных о возможной проверке высказываний Навального в Следственном комитете призвали распространять только проверенные сообщения от официальных источников, а не от анонимных. По утверждениям представителя ведомства Светланы Петренко, СК всегда оперативно говорит обо всех значимых проверках и уголовных делах. Анонимные же источники, настаивает Петренко, иногда используют ложные данные для привлечения внимания к той или иной персоне.

Источники агентств < a href=http://www.itar-tass.com/>ТАСС и «Интерфакс» утверждали, что проверка слов Навального в эфире «Эха Москвы» началась еще накануне. Поводом, по их данным, являлось интервью, которое политик дал в конце апреля в программе «Утренний разворот». Оппозиционер, в частности, рассказывал о своей инициативе по поддержке граждан в период эпидемии коронавируса «Пять шагов для России». Какие именно слова стали поводом для проверки, источники не уточняли, но собеседник «Интерфакса» считал возбуждение уголовного дела о призывах к свержению конституционного строя маловероятным.

Сам Навальный в своем Инстаграме написал, что российские власти хотят не допустить его возвращения на родину. Политик продолжает находиться в Берлине, где врачи пришли к выводу о его отравлении ядом из группы «Новичок».