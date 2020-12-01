СК массово вызывает на допросы пожилых людей, которые могли видеть преступления нацистов во время Сталинградской битвы

Следственный комитет по всей России массово вызывает на допросы пожилых людей, которые могли видеть преступления нацистов во время Сталинградской битвы. Об этом со ссылкой на источник пишет «Новая газета».

«94-летнему дедушке пришла повестка из Следственного комитета на допрос. Следственный комитет расследует уголовное дело о преступлениях нацистов в Сталинграде, им известно, что этот дедушка в 1942 году находился в Сталинграде, и что он может быть свидетелем этих преступлений, ему надлежит явиться в Следственный комитет», — сказал он. Журналист добавил, что родственников возмутила форма, в которой органы пытаются получить информацию от пожилого человека. «Непонятно в какой атмосфере будет проходить допрос, какими методами. Родственники отказались приводить своего дедушку, следователь им сообщил, что, на самом деле, очень многие звонят и говорят, что ни на какие допросы их родственники не пойдут, что он сам понимает, что это определенная нелепость. Нужен совершенно другой подход к таким людям, которые пережили ужасы войны, были в нацистских лагерях», — подчеркнул Иван Жилин.

Собеседник «Новой газеты» в ведомстве пояснил, что уголовное дело «о массовых убийствах мирных граждан» было возбуждено в июле этого года.

