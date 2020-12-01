В Санкт-Петербурге закрыли Ледовый дворец после концертов рэп-исполнителя Басты. Об этом сообщила на заседании правительства глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, на концертах собралось очень большое количество, что недопустимо в нынешней сложной эпидситуации. Премьер Михаил Мишустин это поддержал, призвав разобраться и в случае доказанной вины организаторов мероприятия принимать административные меры.

Концерты Басты, прошедшие в петербургском Ледовом дворце на прошлой неделе, вызвали шквал критики в соцсетях. Пользователи утверждали, что зрители были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. Организаторы в ответ заявили, что выполнили все требования и предписания властей. В городском комитете по культуре отмечали, что нарушений на выступлениях не зафиксировали.