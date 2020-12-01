Следственный комитет России отрицает проведение проверки высказываний Алексея Навального. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По ее словам, информация в СМИ не соответствует действительности. Она подчеркнула, что Следственный комитет всегда оперативно информирует общественность обо всех значимых доследственных проверках и уголовных делах, находящихся в производстве. Петренко призвала средства массовой информации распространять только проверенные сообщения.

Ранее сегодня ТАСС и «Интерфакс» сообщили со ссылкой на источники, что правоохранительные органы проверяют заявление Навального, сделанное 27 апреля в эфире «Эха Москвы», где он рассказывал о своей программе по поддержке граждан во время пандемии. Политика, по информации СМИ, заподозрили в призывах к насильственному свержению конституционного строя.

Возвращение в Россию может быть опасным для Алексея Навального. Об этом сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель программы «Внутренняя политика» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников. «Я думаю, что его цель находится здесь и здесь заниматься политикой. Другой разговор, что не для того его травили, чтобы он ею занимался в границах Российской Федерации. Теперь, конечно, власти хотели бы чинить разнообразные формальные и неформальные препятствия для его возвращения. Я думаю, что возвращение для Навального весьма опасно с точки зрения жизни и здоровья, с точки зрения свободы. Легко могут сфабриковать любого типа уголовные дела, какие захотят. Но это вряд ли его остановит как человека, который выбрал для себя эту стезю», – сказал он. Колесников при этом подчеркнул, что говорить сейчас о возвращении политика преждевременно, так как реабилитация после отравления, скорее всего, еще займет существенное время.