Полиция Трира подтвердила гибель двух человек после наезда автомобиля в пешеходной зоне

UPD, 16:40: Полиция Трира подтвердила гибель двух человек после наезда автомобиля. Мотивы водителя неизвестны.

Автомобиль выехал в пешеходную зону в германском городе Трире. Несколько человек пострадали. Об этом сообщила в «Твиттере» местная полиция. Телерадиокомпания SWR сообщает со ссылкой на очевидцев, что один человек погиб. Полиция сообщила, что водитель задержан. Дополнительной информации о его личности пока нет.

Полиция призвала местных жителей избегать района, в котором произошел инцидент.