Минюст внепланово проверяет петербургский благотворительный фонд «Свеча» на статус иностранного агента

Министерство юстиции внепланово проверяет петербургский благотворительный фонд «Свеча» на статус иностранного агента. Организация помогала ВИЧ-положительным людям и ее руководителям не сообщили о причинах проверки.

Организации дали всего один день на то, чтобы собрать необходимые для проверки документы. При этом все они находятся у бухгалтера дома, так как у фонда «Свеча» нет офиса, а молодая женщина лежит сейчас в больнице на сохранении беременности. Руководство собиралось после Нового года закрыть фонд, так как он не ведет деятельности с начала весны этого года. Тем не менее, по итогам проверки организацию, скорее всего, ждет штраф. Так считает руководитель фонда Мария Яковлева. При этом Мария Яковлева признала, что фонд «Свеча» получал финансовую помощь из-за границы, но отметила, что все отчеты организация сдавала вовремя и претензий у Минюста никогда не возникало. Глава международной правозащитной группы Агора Павел Чиков в своем телеграм-канале сообщил, что за последнюю неделю МВД и Минюст запустили массовые проверки неправительственных организаций. Эта волна затронула фонды, которые помогают наркозависимым, ВИЧ-положительным и больным СПИДом людям в разных городах страны. В одном из них проверяют даже кризисный центр для женщин.

Правозащитники считают, что цель проверок – подавить остатки независимого от власти гражданского общества. По их мнению, характер деятельности, форма организации и источники финансирования никакого значения не имеют.