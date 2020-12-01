В Санкт-Петербурге закрыли Ледовый дворец, где состоялись концерты рэпера Басты. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании правительства, посвященного ситуации с распространением коронавируса. По ее словам, на мероприятие собралось недопустимо большое количество людей. Материалы переданы в суд. Премьер Михаил Мишустин подчеркнул, что пренебрегать безопасностью граждан ради коммерческой выгоды недопустимо.

Сам Баста утверждает, что концерты прошли с соблюдением всех эпидемиологических правил, а ограничения на культурных мероприятиях в Санкт-Петербурге начинают действовать с сегодняшнего дня.