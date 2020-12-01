Следственный комитет решил допросить свидетелей нацистских преступлений. По данным «Новой газеты», пожилым россиянам уже рассылают повестки.

Про письмо 94-летнему жителю Волгограда, который во время войны побывал в немецком плену, рассказал его внук Денис Чистяков. В повестке следователя Онопченко указано, что пожилой мужчина должен сегодня 1 декабря явиться на допрос по делу об убийстве «немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками не менее 1700 советских граждан» во время оккупации Сталинградской области.

Чистяков решил не рассказывать деду о вызове в СК, чтобы не подкосить его здоровье. Однако сам связался с силовиком. Представитель ведомства заявил ему, что разделяет возмущение, похожая реакция у многих, чьим пожилым родственникам приходят аналогичные приглашения в одном из районов Волгограда повестки получили отправили 80 адресатам. Но в случае отказа явиться к следователю санкции применять не будут.

По данным «Новой газеты», расследование ведется по делу о массовых убийствах мирных граждан, которое завели этим летом. Собеседник издания в ведомстве сказал, что повестки рассылают по всей России, но основные следственные действия будут связаны с экспертизами и полевыми раскопками.