СК РФ опроверг информацию о проверке высказываний Алексея Навального на предмет экстремизма. Об этом сообщает РИА «Новости». Ранее появились сообщения «Интерфакса» о том, что правоохранительные органы решили проверить на экстремизм его высказывания в прямом эфире Эха Москвы 27 апреля. Агентство ссылалось на информированный источник.

Алексей Навальный считает, что власти России не желают его возвращения на родину. Так он отреагировал на сообщения «Интерфакса».