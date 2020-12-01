СК РФ опроверг информацию о проверке высказываний Алексея Навального на предмет экстремизма. Об этом сообщает РИА «Новости». Ранее появились сообщения «Интерфакса» о том, что правоохранительные органы решили проверить на экстремизм его высказывания в прямом эфире Эха Москвы 27 апреля. Агентство ссылалось на информированный источник.
Алексей Навальный считает, что власти России не желают его возвращения на родину. Так он отреагировал на сообщения «Интерфакса».
СК РФ опроверг информацию о проверке высказываний Алексея Навального на предмет экстремизма
СК РФ опроверг информацию о проверке высказываний Алексея Навального на предмет экстремизма. Об этом сообщает РИА «Новости». Ранее появились сообщения «Интерфакса» о том, что правоохранительные органы решили проверить на экстремизм его высказывания в прямом эфире Эха Москвы 27 апреля. Агентство ссылалось на информированный источник.