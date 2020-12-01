Правительство внесло в Госдуму проект закона о признании криптовалют имуществом. Речь идет о поправках в Налоговый кодекс. Если документ будет принят, доходы от операций с цифровой валютой будут облагаться налогом на прибыль или доходы физических лиц. Предусматривается также ответственность за несвоевременное предоставление отчета о таких операциях