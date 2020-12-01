Попова: В регионах с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу следует ограничить проведение новогодних мероприятий

В российских регионах с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу необходимо ограничить проведение предновогодних и новогодних мероприятий, — считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам Поповой, ситуация с коронавирусом стабилизируется в 58 регионах России, в 24 заболеваемость растет.