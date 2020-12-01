Мэрия Москвы обещает установить к середине декабря более тысячи новогодних елей. Как рассказал в интервью ТАСС заммэра Петр Бирюков, вновь на площадях, а также в переулках появятся большие световые арки.

Он отметил, что за последние годы накопилось много украшений, позволяющих полноценно украсить город.