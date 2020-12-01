Зюганов: Ирина Антонова – хранитель лучших традиций отечественного и мирового искусства

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выразил свои соболезнования в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в связи с кончиной директора музея имени Пушкина Ирины Антоновой, отметив, что она была хранителем лучших традиций отечественного и мирового искусства.

«Ирина Александровна — это бриллиант в нашей культуре. Человек, который оставил удивительный след на земле, и прежде всего в искусстве. В ней удивительно гармонично все уживалось и сочеталось. У нее всегда был творческий подход к любому делу. Она хранитель лучших традиций отечественного и мирового искусства. Было приятно, что она приобщала наших граждан не только к российской культуре, но и к зарубежной. Она все делала, чтобы мы знали лучшие шедевры и образцы мировой культуры, проводив международные выставки», — сказал политик.

Ирина Антонова, добавил Г.Зюганов, до последних дней «выполняла свою историческую миссию».

«Это огромная потеря. Мы все потеряли, но она оставила очень большое наследство, связанное с тем, что у нее хорошая школа: люди, окружавшие ее, достойные личности и могут продолжить ее прекрасную работу. Мы все выражаем свои соболезнования: поклонимся ее светлой памяти, поблагодарим, что она так много для нас всех сделала», — сказал Г.Зюганов.

Искусствовед, бывший директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина Ирина Антонова скончалась в возрасте 98 лет.