Очередные русские торги аукционного дома Сотби пройдут сегодня и завтра в Лондоне

Главным лотом аукциона русской живописи, который проходит сегодня, станет написанная маслом картина Натальи Гончаровой «Зимняя ночь» со стартовой оценкой от полутора до двух миллионов фунтов стерлингов. Открытие аукциона – картина «Парнас» Генриха Семирадского с

предпродажно оценена от четырех до шестисот тысяч фунтов, дольше века работа принадлежала одной семье, и никогда не участвовала ни в выставках, ни в аукционах. Это уменьшенный авторский повтор поздней монументальной работы живописца — занавеса Львовского оперного театра. Картина Константина Сомова «Спящая дама в комнате в платье XVIII века», также выставлена на торги, нечасто работы Сомова появляются на аукционах. 2-го декабря центральным лотом станет ваза из дымчатого кварца на золотом основании, приблизительная стоимость которой от трехсот до шестисот тысяч в британской валюте. Для фирмы Карла Фаберже это редкий шедевр гранильного мастерства, ваза была самым дорогим подарком, преподнесенным князем Алексеем Александровичем актрисе Михайловского театра Элизе Балетта.

Главное украшение аукциона, транслируемого в прямом эфире, уникальная коллекция изделий фирмы Фаберж, предоставленная Бруклинским музеем.