Силовики задержали в Казани подозреваемого в убийстве 25 человек

Предположительно речь может идти о так называемом «поволжском маньяке», которого искали почти 10 лет.

Подозреваемым является 38-летний Радик Тагиров, это житель Казани, сообщили в Следственном комитете. По данным следственного комитета, он работал слесарем, а в 2009 году был судим по обвинению в краже. Но его считают также причастным к гораздо более серьезным преступлениям. Следствие полагает, что Тагиров убил, по меньшей мере, 26 пожилых женщин. В СК отмечают, что он уже дает признательные показания. Помогла его найти, по данным ряда изданий, информация из федерального центра.

Волна убийств одиноких пенсионерок в возрасте от 75 до 90 лет прошлась по Татарстану и другим регионам Поволжья в 2011-12 годах. Как отмечает казанское интернет-издание «Бизнес Online», преступник пользовался доверчивостью женщин, представляясь сотрудником социальных служб или помогая донести до дома тяжелые пакеты. Имел он, и свой почерк: своих жертв злоумышленник душил любыми подручными средствами. После этого он, как говорят уже в МВД, похищал деньги и ценные вещи и уходил, хотя силовики предполагают, что материальный интерес имел, в данном случае, второстепенное значение.

В 2017 году за информацию о «поволжском маньяке» Следственный комитет назначал награду в 3 млн рублей.