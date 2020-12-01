ВОЗ: число новых случаев коронавируса в мире уменьшилось впервые с сентября за счет меньшей заболеваемости в Европе

По данным Всемирной организации здравоохранения, число новых случаев коронавирусом в мире на прошлой неделе уменьшилось впервые с сентября за счет снижения уровня заболеваемости в Европе. Гендиректор организации Тедрос Гебрейесус позитивно оценил эти сообщения, подчеркнув, что их следует интерпретировать крайне осторожно. Гебрейесус рекомендовал отмечать предстоящие праздники в кругу семьи и избегать торговых центров.