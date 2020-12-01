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14:31, 01 декабря 2020

Счетная палата начала проверку мер медицинской помощи ВИЧ-положительным гражданам

Как сообщил глава ведомства Алексей Кудрин, результаты будут обнародованы в следующем году. Он отметил, что в России более миллиона человек живут с ВИЧ и они очень уязвимы. Вероятность подхватить коронавирус у них в четыре раза выше.
Напомним, сегодня Всемирный день борьбы со СПИДом.



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