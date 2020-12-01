Счетная палата начала проверку мер медицинской помощи ВИЧ-положительным гражданам

Как сообщил глава ведомства Алексей Кудрин, результаты будут обнародованы в следующем году. Он отметил, что в России более миллиона человек живут с ВИЧ и они очень уязвимы. Вероятность подхватить коронавирус у них в четыре раза выше.

Напомним, сегодня Всемирный день борьбы со СПИДом.