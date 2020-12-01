Мурашко: Ситуация с коечным фондом наибольшую тревогу вызывает в Петербурге и Калининградской области

В 17 регионах РФ осталось меньше 5% свободных коек в больницах для больных коронавирусом COVID-19, наихудшая ситуация с ними в Калининградской области и Санкт-Петербурге, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Хочу отметить, что сегодня менее 5% свободного коечного фонда отмечается в 17 субъектах РФ, наибольшую тревогу вызывают у нас Калининградская область и Санкт-Петербург»,— сказал Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Около 21% из развернутых в России 276 тыс. коек для пациентов с коронавирусом на данный момент свободны, добавил глава Минздрава.